الحكومة تعلن التعاقد على 2.75 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعية السلالات

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لاستعراض ملفات عمل الهيئة وجهودها خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

واستهل اللواء طبيب بهاء الدين زيدان اللقاء باستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط، المقرر أن تستضيفه مصر العام المقبل، ومن المخطط أن يكون ملتقى موسعاً يجمع الشركات المصرية والعربية والعالمية في مجال الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بالجهات الرسمية القائمة على ملف الصحة والاستثمار في الدائرتين الأفريقية والإقليمية، لعرض فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي، الذي يرتبط بصحة الشعوب ويعزز قدرة الدول على مجابهة الأوبئة.

وعرض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، أبرز الجهود التي حققتها الهيئة خلال العام المالي 2020/2021، لافتاً إلى أنها تمكنت في إطار توفير لقاحات فيروس كورونا من التعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، ومليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، فضلاً عن 50 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا الإنجليزي، إلى جانب التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، سيبدأ توريدها بعد أسبوعين، و 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، يجري الإنتهاء من إجراءات توريد أول الدفعات منه، بالإضافة إلى التعاقد على 2.75 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعية السلالات الذي أـتاحته الهيئة لأول مرة في مصر.