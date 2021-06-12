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الليلة.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج "أوضة اللبس" لـ"أحمد حسام ميدو"

03:59 م السبت 12 يونيو 2021
الليلة.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج "أوضة اللبس" لـ"أحمد حسام ميدو"

انطلاق الموسم الثاني من برنامج ''أوضة اللبس''

كتب- مصراوي:

ينطلق اليوم، الموسم الثاني من برنامج "أوضة اللبس" تقديم نجم كرة القدم الأسبق أحمد حسام "ميدو" على قناة النهار، حيث يبدأ البرنامج في الحادية عشر مساء على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعتين، من السبت إلى الأربعاء. بحسب بيان صحفي.

ويستعرض ميدو خلال البرنامج أهم الأخبار الرياضية، وأقوى الحوارات مع نجوم الصف الأول في الرياضة المصرية، فضلا عن نجوم كرة القدم العالمية، الذين ظهروا في البرنامج خلال موسمه الأول.

وقامت إدارة القناة بعمل تطوير شامل في البرنامج ، من خلال خطة عمل جديدة، تشمل تطويرا جديدا على مستوى الشكل والمضمون، مع وعود بفقرات جديدة، وظهور المزيد من نجوم الكرة العالمية، وفقرات خاصة وقوية جدا لتغطية بطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) وكوبا أمريكا 2020، فضلا عن التغطية الخاصة والمركزة عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ومشاركة البعثة المصرية.

أحمد حسام أوضة اللبس ميدو قناة النهار

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