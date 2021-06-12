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مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات السياحة الأرمينية

03:50 م السبت 12 يونيو 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة الخطوط الأرمنية Armenia air، والتي وصلت من طراز 737 قادمة من دولة أرمينيا وعلى متنها 176 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة ترحيبآ بأولى رحلات الشركة الأرمينية، على أن تقوم الشركه بتسيير رحلتين أسبوعيآ بشكل مبدئي ضمن جدول تشغيلها لمطار الغردقة.

وأضافت المصادر: كان في استقبال السائحين، قيادات المطار ، وطاقم من فريق العلاقات العامة بالمطار، تم الترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية لهم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والاشراف على إنهاء إجراءات وصولهم.​

مطار الغردقة رحلات السياحة الأرمينية Armenia air الخطوط الأرمنية

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