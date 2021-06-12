أديرة قبطية تقرر فتح أبوابها مجددًا للزائرين وتحتفل بأعياد قديسيها

كتب- مصراوي:

قررت عدة أديرة قبطية، فتح أبوابها مجددًا أمام الزائرين خلال الفترة المقبلة، فيما تبدأ بعضها موالد خاصة بمناسبات كنسية غدًا الأحد ولمدة عدة أيام تالية، وذلك بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.

أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، أنه سيتم فتح أبواب الدير للزيارة بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يونيو 2021 طوال أيام الأسبوع من الساعة 4 صباحا، وحتى 6 مساء على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة السادسة صباحا بعد التسبحة مباشرة دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وطالب الدير بالالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم المجيء إلى الدير للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال، وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

وقال الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس في بيان له: "نصلي من أجل سلام الكنيسة والوطن والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.

من جانبه، أعلن دير الملاك ميخائيل بأخميم عن ترتيبات الاحتفال بعيد الملاك ميخائيل، حيث قرر الدير إقامة صلوات العشية في الفترة من غدٍ الأحد 13 يونيو وحتي 19 يونيو الجاري بإجراءات احترازية مُشددة".

وشدد الدير عن اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية للحضور نظرا لتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مع ارتداء الكمامة ومنع التجمعات.

بدوره، أعلن الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس دير العذراء بدير الجنادلة للأقباط الأرثوذكس في مركز الغنايم بأسيوط، عن الاحتفال بعيد العذراء "حالّة الحديد" بدير العذراء بدير الجنادلة خلال الفترة من 13 إلى 28 يونيو الجاري، مشيرًا في بيان له، إلى أنه يوجد بالدير جميع إمكانات الإقامة اليومية وكذلك القداسات والمعمودية، وستكون أتوبيسات الكنيسة في خدمة جميع الزوار الراغبين في أخذ بركة السيدة العذراء.

وأعلنت إيبارشية أسيوط، الاستمرار في إقامة مولد السيدة العذراء بجبل درنكة خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرة في بيان لها أنه بدأ حجز غرف الإقامة بالدير من الثلاثاء الماضي حتى 15 يوليو المقبل، موضحة أن الذي لا يقوم بحجز غرف الإقامة في هذه الفترة سيقوم الدير بتسكينها إلى أسرة أخرى حيث أن الذين يطلبون البركة بالمبيت خلال هذه الفترة كثيرون جدًا.