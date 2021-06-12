الإسكان تعلن تفاصيل طرح أول إعلان لشقق مبادرة التمويل العقاري الـ3%

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق سيطرح أول إعلان متوافقا مع مبادرة التمويل العقاري الجديدة بـ3% لمتوسطي الدخل بمساحات 100 و110 و120 مترا، على أن يكون التسليم خلال 3 سنوات.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات تليفزيونية، أن الصندوق استهدف الفئات التي تحصل على متوسط دخل قيمته 1800 جنيه، وحوالي 65% من المستفيدين كانوا من الشباب، ودخلهم أقل من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على شقة إلا في العشوائيات، ولكن الآن يحصلون على وحدات في الأماكن التي يعملون فيها.

وتابعت: الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين التي تم طرحه نهاية العام الماضي سيتم تطبيق عليها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ومدة سداد تصل حتى 30 سنة.

وأكدت أن أصحاب الدخل الأكبر من الحد الأقصى في المبادرة الجديدة وهي 4500 للأعزب و6000 للمتزوج لفئة محدودي الدخل و10 آلاف للأعزب و14 ألف للمتزوج لمتوسطي الدخل، يمكنهم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الـ8% ما زالت موجودة ومستمرة في البنوك.

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