مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات السياحة الإيطالية من مالبينسا

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات الطيران الوافدة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية، والتابعة لشركة Wizz Air وعلى متنها ١٠٠ سائح.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تم تشكيل فريق عمل تابع لمكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ برئاسة الدكتور إسلام نبيل، لاستقبال أولى رحلات الشركة، وتقديم الهدايا التذكارية للسائحين.

ومن المقرر أن تستمر الشركة في تسيير رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك بمعدل رحلة أسبوعيًا حتى نهاية شهر يونيو الجاري، على أن يتم زيادتها إلى رحلتين خلال شهر يوليو القادم، حيث تكون الرحلة الأخرى قادمة من مطار روما.

كان في استقبال السائحين، اللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ، والمهندس ياسر چاهين نائب مدير المطار، ومحمد شفيق أخصائي سياحة بمكتب هيئة تنشيط السياحة، وطاقم فريق عمل العلاقات العامة بالمطار، تم الترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية لهم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.