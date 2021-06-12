Masrawy logo white

طلب إحاطة لتلقيح مراقبي امتحانات الثانوية العامة والجامعات ضد "كورونا"

02:26 م السبت 12 يونيو 2021
طلب إحاطة لتلقيح مراقبي امتحانات الثانوية العامة والجامعات ضد "كورونا"

امتحانات الجامعات

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الحكومة برفع درجة الاستعداد القصوى في القطاع الطبي أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تُجرى الشهر المقبل؛ لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وطالب رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطعيم مراقبي الثانوية العامة والجامعات.

وأشار النائب إلى أن تلقي هؤلاء المراقبين اللقاح يمثل أولوية قصوى الآن، حيث سيحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وطالب رمزي بعقد اجتماع عاجل للجنتَي الصحة والتعليم بمجلس النواب لمناقشة هذا الملف ودعوة وزراء الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لحضور هذا الاجتماع؛ لمعرفة جميع الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة؛ بما فيها وجود سيارات إسعاف بالقرب من المدارس والجامعات المعدة للامتحانات ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة لها، وكذلك وجود فرق طبية باستمرار داخل تلك المدارس والجامعات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والمراقبين بالمدارس والجامعات أولًا بأول مع حسن اختيار مقرات الامتحانات؛ بحيث تكون جيدة التهوية، مع مراجعة البنية التكنولوجية بها.

إيهاب رمزي التطعيم ضد كورونا مجلس النواب لقاح كورونا امتحانات الجامعات امتحانات الثانوية العامة فيروس كورونا عدوى كورونا

الخبر التالى:

البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة القديسين بالإسكندرية في يوبيلها الذهبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الإسكان تعلن تفاصيل طرح أول إعلان لشقق مبادرة التمويل العقاري الـ3%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا