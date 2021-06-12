طلب إحاطة لتلقيح مراقبي امتحانات الثانوية العامة والجامعات ضد "كورونا"

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الحكومة برفع درجة الاستعداد القصوى في القطاع الطبي أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تُجرى الشهر المقبل؛ لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وطالب رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطعيم مراقبي الثانوية العامة والجامعات.

وأشار النائب إلى أن تلقي هؤلاء المراقبين اللقاح يمثل أولوية قصوى الآن، حيث سيحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وطالب رمزي بعقد اجتماع عاجل للجنتَي الصحة والتعليم بمجلس النواب لمناقشة هذا الملف ودعوة وزراء الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لحضور هذا الاجتماع؛ لمعرفة جميع الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة؛ بما فيها وجود سيارات إسعاف بالقرب من المدارس والجامعات المعدة للامتحانات ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة لها، وكذلك وجود فرق طبية باستمرار داخل تلك المدارس والجامعات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والمراقبين بالمدارس والجامعات أولًا بأول مع حسن اختيار مقرات الامتحانات؛ بحيث تكون جيدة التهوية، مع مراجعة البنية التكنولوجية بها.