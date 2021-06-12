سياحة النواب تطالب بتشكيل لجنة فنية للحفاظ على المساجد التاريخية والأثرية

كتب - نشأت علي

طالب النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة والتخطيط والآثار تكون مهمتها الحفاظ على جميع المساجد التاريخية على مستوى الجمهورية.

وطالب إدريس، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالكشف عن جميع الحقائق الخاصة بسقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التي تتدلى من سقف القاعة الملكية بمسجد الرفاعي، وايضاً كشف الأسباب التي وراء سقوط جزء من الرفرف الخشبي الحديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن، والذي تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضي.

وقال النائب أحمد إدريس، إن مسجدى الرفاعي والسلطان حسن يعتبران من أهم المعالم السياحية والأثرية بمحافظة القاهرة ويتوافد اليهما السياح من مختلف دول العالم لزيارتهما، مؤكداً أن وزارة السياحة والآثار تعطي أكبر اهتمام لترميم المساجد والمزارات الاثرية والسياحة داخل هذه المنطقة، وطالب بأن هذه اللجنة بعد تشكيلها بزيارة وتفقد جميع المساجد التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية لمعرفة إذا كانت هناك حاجة لإجراء عمليات ترميم بداخلها للقيام بها من أجل الحفاظ عليها لأنها من الكنوز والمعالم السياحية والأثرية.​