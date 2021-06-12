الحرارة مستمرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المناطق الشمالية حتى القاهرة شهدت انخفاضا في درجات الحرارة والعودة إلى المعدلات الطبيعية بعد أن وصلت الحرارة نهاية الأسبوع الماضي لـ38 درجة على القاهرة وتجاوزت الـ40 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضاف شاهين، أن الأجواء الحارة مستمرة على القاهرة والوجه البحري لتسجل القاهرة ٣٥ حتى ٣٦ درجة، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد وتتراوح درجات الحرارة بين 42 و44 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع.

وتابع: "خلال فترات الليل يكون الطقس أفضل نسبيا حيث تنشط الرياح الخفيفة مما تتسبب في تقليل الإحساس بالحرارة".

وأكد مدير مركز التحاليل، أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد إحساس المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة أعلى من الواقعية المسجلة.

وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة لـ70% والسواحل الشمالية لـ80%، بينما المناطق الجنوبية تصل لـ55% وحتى 30%.

وأوضح أن نشاط الرياح خفيف جدا ولن يكون مؤثرا على الطرق، لافتًا إلى أنه من المتوقع اليوم أن تشهد بعض المناطق في السواحل الغربية سقوط أمطار خفيفة.