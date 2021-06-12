الري: تنفيذ 385 قرار إزالة تعديات خلال أسبوع في 12 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مجهودات أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة تمكنت من ردع العديد من المخالفين، وتنفيذ 385 قرار إزالة خلال أسبوع واحد فقط في محافظات: (القاهرة - الجيزة – القليوبية - المنوفية - البحيرة - الدقهلية - بني سويف – المنيا - أسيوط – دمياط - قنا - الأقصر)، ليصل بذلك إجمالي أعداد الإزالات التي تم تنفيذها في الموجة الـ 17 إلى 5107 حالات تعد على مساحة 917 ألف متر مربع تقريبا (219 فدانا).

وأكد عبدالعاطي، في بيان له السبت، على أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والتحويل الفوري للمخالفين للنيابة العسكرية لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها.

وأوضح وزير الري، أنه ولتحقيق الردع الفوري للمخالفين ولحماية مجرى نهر النيل ومنع التعدي على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية، مشيراً إلى تحويل 43 قرار إزالة خلال الأسبوع الجاري ليصل إجمالي القرارات المحولة للنيابات العسكرية إلى 7667 قرارا.

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف الحد من انتشار التعديات على المجرى.

وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة 62819 حالة تعد حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مبان سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.