"كورونا" في 24 ساعة| 37 وفاة في مصر.. والصين تكتشف سلالات جديدة في الخفافيش

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 733 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 37حالة جديدة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن هناك إقبال متزايد على لقاح كورونا وتسجيل اللقاح على موقع الوزارة حاليًا، مؤكدًا أنه يرفع المناعة ويساعد على الحد من أعراض المرض.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

عوض تاج الدين: تطعيم 3 ملايين مواطن بلقاح فيروس كورونا

صحة الوادي الجديد: 563 حالة ضمن مبادرة عزل مصابي كورونا منزليًا

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