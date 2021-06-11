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نائب محافظ بني سويف: التنسيقية استطاعت الانتشار من بوابة الجامعات

11:02 م الجمعة 11 يونيو 2021
نائب محافظ بني سويف: التنسيقية استطاعت الانتشار من بوابة الجامعات

محافظة بني سويف

(مصراوي):

قال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن جميع أعضاء التنسيقية اتفقوا على المشاركة في التغيير الذي تشهده الدولة المصرية، منذ أن كانت التنسيقية مكونة من 19 حزبًا و9 من شباب السياسيين، وصولًا إلى مشاركة 26 حزبًا.

وأضاف حبش أن شباب التنسيقية كان لهم مشاركات فعالة في عدد كبير من المنتديات العالمية، مشيرًا إلى أن التنسيقية بدأت تنتشر في محيط العمل العام من خلال النزول لعدد من الجامعات المصرية لتوضيح أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية على منصة "CLUB HOUSE" بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟

محافظة بني سويف تنسيقية شباب الأحزاب بلال حبش مصر

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