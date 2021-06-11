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متحدث تسيقية شباب الأحزاب: مبادرات للتعريف بالأبطال من الأطباء شهداء كورونا

10:05 م الجمعة 11 يونيو 2021
متحدث تسيقية شباب الأحزاب: مبادرات للتعريف بالأبطال من الأطباء شهداء كورونا

كريم عبدالعاطي

(مصراوي):

قال كريم عبدالعاطي، المتحدث الإعلامي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن التنسيقية تجمع عدد من شباب الأحزاب وتضم لجان نوعية تهتم بعدد من الملفات وينبثق عنها مخرجات في شكل مبادرات أو مشروعات قوانين وغيره.

واستعرض عبدالعاطي، عددًا من مبادرات كورونا مثل "الوعي.. أمان" تشمل توزيع مستلزمات طبية لمجابهة كورونا وجانب توعوي، وتوزيع ملصقات برسومات بسيطة توضح للمواطن التعامل مع الفيروس، ومبادرة البالطو الأبيض، ومبادرة لتكريم الأطقم الطبية، لتقديم التقدير للأطباء الذين كانوا في مواجهة جائحة كورونا.

وتابع أن مبادرات التنسيقية ساهمت في التعرف على الأبطال من الأطباء شهداء كورونا، مضيفًا أن لدينا إقبال كبير على التنسيقية وهو مايسعدنا ويقع حملًا كبيرًا على عاتقنا.

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية على منصة "CLUB HOUSE" بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟

كريم عبدالعاطي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فيروس كورونا الأطباء وزارة الصحة وفيات كورونا

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