ارتفاع أسعار 90 سلعة والمضادات الحيوية المحظورة.. الحكومة ترد على 3 شائعات في أسبوع

كتب– أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن 3 شائعات خلال الأسبوع الجاري، في إطار سياسة الحكمة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد "مصراوي" الـ3 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع على النحو التالي:

- ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أنه لا صحة للتقرير المتداول والذي يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير مزيف، وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، مُشددًا على استقرار أسعار معظم السلع خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية، حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

- استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر، وشددتا على أن كافة الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

وأشارتا إلى شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- تخيير طلاب الثانوية العامة بطريقة أداء الامتحانات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونياً على أجهزة التابلت أو ورقياً، مُوضحة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد بالطريقتين معاً، إلكترونيًا باستخدام التابلت وورقياً بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية، على أن يقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك.