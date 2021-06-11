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وزير الكهرباء: رفع الدعم يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتملُّك وتشغيل محطات توليد

09:29 م الجمعة 11 يونيو 2021
وزير الكهرباء: رفع الدعم يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتملُّك وتشغيل محطات توليد

وزير الكهرباء محمد شاكر

(أ ش أ):

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن رفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2025 يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء وتملُّك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة، وهو ما سيؤدي لزيادة التنافسية ويعود بالنفع على المستهلك.

وأشار الوزير، في تصريح اليوم الجمعة، خلال الجلسة الثانية لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا، إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

هذا المحتوى من

Asha
محمد شاكر وزارة الكهرباء الكهرباء محطات توليد الكهرباء

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