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النقل: إيقاف الدراسة في المدرسة الثانوية الصناعية للسكة الحديد

09:16 م الجمعة 11 يونيو 2021
النقل: إيقاف الدراسة في المدرسة الثانوية الصناعية للسكة الحديد

المدرسة الثانوية الصناعية للسكة الحديد

(مصراوي):

أعلن الدكتور محمد حسن، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية، أنه لم يتم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الصناعية للسكة الحديد، للعام الدراسي 2021/2022، حيث سيتم تخريج آخر دفعة من الطلاب العام الدراسي الحالي، وسيتم إغلاقها 2021، على أن يستمر المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية كبديل لها، مؤكدًا أنه سيتم تعيين كافة خريجي المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بالسكة الحديد.

وقال حسن في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، إنه تقرر الإبقاء على المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية فقط، بحيث يتم استبدال المدرسة بالمعهد ليغطي احتياجات السكة الحديد من الفنيين والتخصصات الفنية المختلفة الموجودة في السكة الحديد، مؤكدًا أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021، والدبلومات الفنية 2021، منوهًا إلى أنه يتم تقديم تعليم متميز لجميع الطلاب الملتحقين بالمعهد.

وأضاف نائب رئيس السكة الحديد، أن المدرسة الصناعية للسكة الحديد كانت تقبل الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي قسم لغة إنجليزية، وكان يشترط ألا يقل مجموع الطالب عن 210 درجات، وألا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 عامًا، بجانب اجتياز الاختبارات المقررة والكشف الطبي، وأول دفعة تم قبولها بالمدرسة كان عام 2016/ 2017، وستكون آخر دفعة ستتخرج من المدرسة عام 2020/ 2021.

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