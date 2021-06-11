وظائف وزارة الكهرباء.. مصدر بـ"المحطات النووية" يكشف تفاصيل التقديم وسعر كراسات الشروط

تب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر البدء في بيع وسحب كراسات التقديم على إعلان الوظائف الشاغرة في الهيئة، بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أسابيع، في مقر الهيئة بمدينة نصر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن سعر كراسة الوظائف العليا 200 جنيه والعادية 100 جنيه، تسدد عبر ماكينات الدفع أو نقدًا من خلال فرق عمل مهمتها تذليل الصعوبات أمام الراغبين في التقديم من شتى المحافظات في مقر الهيئة.

ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة للمغتربين من محافظات الصعيد أو الدلتا أو غيرها، فأنه سيتم التساهل معهم في بعض الإجراءات الخاصة بالتقديم ومنها الحصول على الكراسة أو الملف من خلال صورة الرقم القومي الذي سيقدم على الوظيفة المعلن عنها كإثبات.

وأكد أن موعد الحصول على الكراسة سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى السادسة مساء، مشيرًا إلى أنه تم عمل نوبتجيات على مدار اليوم للتذليل على الراغبين فى الحصول ومنع حدوث أى تكدس أو زحام مع اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن الوظائف المعلن عنها متاحة أمام السيدات أيضًا، من الراغبات في التقديم شريطة أن تنطبق عليها الشروط الموضحة من حيث الأعمار السنية، واشتراطات التقدم الالتحاق بالوظيفة.

يذكر أن هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 الخاص بالهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الوظائف المتاحة تتضمن كافة التخصصات ما بين مهندسين ومحاسبين ومحامين وخريجي كلية علوم وفنيين وسائقين وغيرهم من الوظائف المختلفة.

وأشارت إلى توافر ملفات أو كراسات طلبات الالتحاق بمقر الهيئة الكائن بـ4 طريق النصر ميدان هشام بركات مدينة نصر.

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