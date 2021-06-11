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الدكتور حسام موافي: "شوربة المواسير" قد تسبب جلطة رئوية "فيديو"

08:16 م الجمعة 11 يونيو 2021
الدكتور حسام موافي: "شوربة المواسير" قد تسبب جلطة رئوية "فيديو"

شوربة المواسير

(مصراوي):

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بقصر العيني، من تناول "شوربة المواسير"، كما نصح بعدم تناولها.

وأضاف موافي اليوم الجمعة، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شوربة المواسير تكون دسمة ولا ينصح طبيًا بتناولها، موضحًا أن تناول نخاع العظم قد يصل إلى الرئة وفي حالة إصابة ذلك الشخص بحادث يصل دهون نخاع العظم إلى الرئة يؤدي للإصابة بجلطة في الرئة.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة أن جلطة الرئة قد يكون سببها أمراض أخرى ففي حالة إصابة سيدة بورم في عنق الرحم، قد يتسرب جزء من الورم إلى الدم ويصل إلى الرئة حينها تحدث الجلطة، وأيضًا قد يحدث ذلك للمصابين بأورام في البروستاتا أو القولون.

شوربة المواسير الدكتور حسام موافي تناول نخاع العظم الرئة

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