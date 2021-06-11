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السيسي عن لقاء بن سلمان: علاقات متميزة تربط مصر والسعودية رسميًا وشعبيًا

06:25 م الجمعة 11 يونيو 2021
السيسي عن لقاء بن سلمان: علاقات متميزة تربط مصر والسعودية رسميًا وشعبيًا

السيسي و بن سلمان

(مصراوي):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على لقاءه بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مدينة شرم الشيخ.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

السيسي محمد بن سلمان السعودية شرم الشيخ فيسبوك

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