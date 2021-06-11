حدث في 8 ساعات| تفاصيل طقس السبت.. ووظائف في "المحطات النووية"
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية في شرم الشيخ، وتعليم الجيزة تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، هيئة المحطات النووية تعلن حاجتها لوظائف جديدة، تفاصيل منظومة جديدة لعرض مشكلات المطاعم والكافتيريات.
الأخبار المتعلقة
-
مدبولي: توجيهات رئاسية ببذل الجهود لتلبية مطالب الأشقاء بجنوب السودان
-
على هامش منتدى شرم الشيخ.. تفاصيل مذكرتي تعزيز التعاون بين مصر والسودان
-
مدبولي بمنتدى شرم الشيخ: مهمتنا تحويل المحن إلى منح لصالح قارتنا الأفريقية
-
مدبولي: الوقت الحالي يتطلب المزيد من التضافر لتلبية احتياجات شعوبنا
-
على هامش منتدى شرم الشيخ.. مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر
-
مدبولي بمنتدى رؤساء الاستثمار بإفريقيا: العالم يواجه 4 تحديات رئيسية
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان