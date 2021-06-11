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حدث في 8 ساعات| تفاصيل طقس السبت.. ووظائف في "المحطات النووية"

06:07 م الجمعة 11 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| تفاصيل طقس السبت.. ووظائف في "المحطات النووية"

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية في شرم الشيخ، وتعليم الجيزة تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، هيئة المحطات النووية تعلن حاجتها لوظائف جديدة، تفاصيل منظومة جديدة لعرض مشكلات المطاعم والكافتيريات.

الطقس درجات الحرارة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية هيئة المحطات النووية وزارة الكهرباء شركة مصر للطيران محمد غانم عادل المصري الجيزة

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