حدث في 8 ساعات| تفاصيل طقس السبت.. ووظائف في "المحطات النووية"

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية في شرم الشيخ، وتعليم الجيزة تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، هيئة المحطات النووية تعلن حاجتها لوظائف جديدة، تفاصيل منظومة جديدة لعرض مشكلات المطاعم والكافتيريات.