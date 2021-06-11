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أبرزها محاسبين ومحامين وسائقين.. هيئة المحطات النووية تعلن حاجتها لوظائف جديدة

03:14 م الجمعة 11 يونيو 2021
أبرزها محاسبين ومحامين وسائقين.. هيئة المحطات النووية تعلن حاجتها لوظائف جديدة

هيئة المحطات النووية تعلن حاجتها لوظائف جديدة

كتب - محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة وفقا للاعلان رقم 2 لسنة 2021 الخاص بالهيئة.

واوضحت الهيئة فى بيان لها، أن الوظائف المتاحة تتضمن كافة التخصصات ما بين مهندسين ومحاسبين ومحامين وخريجى علوم وفنيين وسائقين وغيرهم من الوظائف المختلفة.

وأشارت إلى توافر ملفات أو كراسات طلبات الالتحاق بمقر الهيئة الكائن ب٤ طريق النصر ميدان رابعة العدوية مدينة نصر.

وجاءت الوظائف الجديدة كما يلي:

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فرص عمل هيئة المحطات النووية وزارة الكهرباء

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