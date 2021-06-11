الحجز عبر 3 وسائل.. مصر للطيران: أسعار خاصة للسفر لـ5 مدن داخلية

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، استمرارها في طرح أسعار خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر، وذلك في إطار الاهتمام المستمر بتنشيط حركة السفر الداخلية.

وقررت الشركة تسيير رحلات بأسعار 2150 جنيهًا، للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة أو الأقصر، وسعر 2450 جنيهًا إلى مرسى علم وأسوان.

وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن للمسافرين حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني egyptair.om أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المختلفة ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين.