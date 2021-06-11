بدءا من الغد.. الجيزة: غلق جزئى بميدان الحرية بحدائق أكتوبر لمدة شهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة " الربع الثانى " وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الإجتماعى ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها، الجمعة، أن الأمر يستلزم قيام الإدارة العامة للمرور بإجراء غلق جزئى بميدان الحرية، وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر ابتداءاً من الساعة 12 صباح يوم غد السبت، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر و الشركة المنفذة للأعمال باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.