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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

11:47 ص الجمعة 11 يونيو 2021
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

مسجد النور بالعباسية

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد أبو ستيت، أحد علماء وزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، من مسجد النور بالعباسية، حول "المفهوم الأوسع للصدقة".

ويتلو قرآن الجمعة، الشيخ محمد محروس طلبة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع مساجد الأوقاف.

وشددت وزارة الأوقاف، على ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الصحة نعمة من أعظم نعم الله عز وجل التي تستوجب الشكر الدائم وطلب المعافاة الدائمة، وهي تاج على رءوس الأصحاء لا يعرف قدرها ولا حقيقتها إلا المرضى.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية، عبر الرابط التالي:

مسجد النور بالعباسية محمد أبو ستيت وزارة الأوقاف الصدقة

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