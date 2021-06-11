اليوم.. الأوقاف تفتتح 42 مسجدا إحلالا وتجديد وصيانة بالمحافظات

كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 18 مسجدا إحلالاً وتجديدًا، و6 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1480) مسجدًا، منها (1364) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و(116) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

وفيما يلى المساجد كما يلى:

أولًا: مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف بني سويف

1. الشيخ النبهاني- طرشوب - ببا

مديرية أوقاف الأقصر

2.الحساسنة - نجع البركة – قامولا - القرنة

مديرية أوقاف الشرقية

3. محطة مشتول- مشتول السوق

مديرية أوقاف أسيوط

4. أبو العزائم – المعابد الشرقية – أبنوب

5. الرحمة – شو القنطرة - أبنوب

6. أحمد الشقيري – النزالي – القوصية شرق

مديرية أوقاف البحيرة

7. المجمع الزراعي – قرية 18 اللحوم- النوبارية

8. العيسوي – البستان- الدلنجات

9. عباد الرحمن – عزبة البيه الكبرى – كفر الدوار

10. أبو بكر الصديق – عزبة عرفان – الرحمانية

11. النور – عزبة الغرق قرية خمارة – ايتاي البارود

مديرية أوقاف أسوان

12. حسين الخطاري – حي شرق

13. عمر بن الخطاب - المنشية

مديرية أوقاف الفيوم

14. نصار الغربي – سيلا- م الفيوم

15. النور – العدوى - الشواشنة

16. الرحمة- النزلة - الشواشنة

مديرية أوقاف سوهاج

17. عثمان بن عفان – الحي الثالث

مديرية أوقاف القليوبية

18. الروضة الشريفة – كفر أبو زهرة – بنها

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف السويس

19. الإيمان – الخواطرة - الجناين

مديرية أوقاف قنا

20. الرحمة – ساحل دراو- نقادة

21. العتيق – دشنا – طريق مصر أسوان

22. أبو بكر الصديق – قرية أبو عموري – نجع حمادي

23. أبو القاسم وشهرته العقبي – منطقة الشعارنة – مركز قوص

مديرية أوقاف الإسكندرية

24. خور شيد الكبير – المنتزه أول