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بمشاركة جمعة و الضويني.. انطلاق قافلة الأوقاف والأزهر الدعوية لمحافظة الإسكندرية

10:06 ص الجمعة 11 يونيو 2021
بمشاركة جمعة و الضويني.. انطلاق قافلة الأوقاف والأزهر الدعوية لمحافظة الإسكندرية

أرشيفية


كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح الجمعة، قافلة الأزهر الدعوية المشتركة بين الأزهر ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، يرافقهم وفدا من قيادات الجانبين.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة عملها بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ثم تنطلق القافلة بعد ذلك إلى 15 مسجدًا من المساجد الكبرى بالمحافظة، كما تنظم لقاءً مشتركًا بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبو بكر الصديق لمناقشة العديد من القضايا الملحة.

تهدف القافلة إلى الوصول بالفكر الوسطي الصحيح إلى كل أبناء مصر في مدنها وقراها و رجالها ونسائها وشبابها، ورفع وعي الأئمة والوعاظ وإدراكهم لأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه.

يأتي ذلك في إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، و مجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع.

قافلة دعوية الاسكندرية قافلة الأزهر وزارة الأوقاف

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