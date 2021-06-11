​​برلمانية: إنشاء كباري المشاة على الطرق السريعة ينقذ أرواح المواطنين

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن إنشاء كباري المشاة على الطرق السريعة والمحورية و المأهولة بالسكان خطوة هامة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضافت في تصريحات صحفية، خلال تفقدها أعمال تطوير ورفع كفاءة سلم المطحن، الذي يربط شارع ربيع الجيزي بالعمرانية الشرقية، والذي تعرض للتهالك مما أعاق حركة مرور المواطنين، انه إيمانا منها بدور نائب الشعب، وتقديم الخدمات للمواطنين، فلن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون قائلة: "خدمة المواطنين شرف".

وأشادت البرلمانية، بجهود المهندس تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، بسرعة تنفيذ قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، الذي استجاب لطلبها بإعادة تطوير ورفع كفاءة الكوبري الذي يخدم مئات الآلاف من المواطنين من أبناء الجيزة.

وخلال جولتها التفقدية لأعمال التطوير والتحديث لكوبرى سلم المطحن، وجه الأهالى الشكر والتقدير للنائبة و لحزب الحرية المصرى برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود.