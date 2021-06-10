وزيرة الثقافة: مسرح المواجهة أحد الأذرع الفاعلة لتحقيق العدالة الثقافية

ضبط سجائر إلكترونية محشوة "ماريجوانا" مع راكب قادم من قطر في مطار

(مصراوي):

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن مسرح المواجهة والتجوال وصل إلى أبعد نقطة فى ربوع مصر حيث تم تقديم العرض المسرحي "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، فى حلايب، شلاتين، رأس حدربة وأبو رماد وذلك بعد عرضه في محافظتي المنيا وأسيوط.

وقالت عبدالدايم في بيان صحفي: "مسرح المواجهة والتجوال بات أحد الأذرع الفاعلة في تنفيذ استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة مناطق الوطن".

وأشارت إلى أن فن المسرح أحد الأدوات التي تلقي الضوء على قضايا المجتمع وأحوال الإنسان، ووسيلة لنشر التنوير وتنمية الوعي لمجابهة الأفكار المتطرفة، وأبدت سعادتها بالحضور الجماهيري الضخم للعرض خاصة من الشباب والسيدات.

وقال الفنان محمد شرقاوي مدير الفرقة: "ولاد البلد ستقدم لمدة 8 ليالي بالمثلث بواقع ليلتان بكل من شلاتين، أبو رماد، رأس حدربة وحلايب التي تستضيف العرض للمرة الثانية".