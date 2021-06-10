​القوى العاملة: حل مشكلة 4 عمال وعودتهم لعملهم في دولة قطر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة 4 عمال مصريين غادروا دولة قطر لقضاء إجازتهم في مصر قبل 29 نوفمبر 2020 ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تصاريح العودة الاستثنائية اللازمة للعودة إلى قطر بالرغم من قيام جهات عملهم بتقديم طلبات لإصدار تصاريح العودة المطلوبة.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مشكلة هؤلاء العمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، في تقريره للوزير، إن المكتب ومن خلال القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالدوحة خاطب وزارة الخارجية القطرية "إدارة الشؤون القنصلية" بمخاطبة جهات الاختصاص لإصدار تصاريح العودة اللازمة لعودة هؤلاء العمال، وهم: "فتحى .ت. ذ" ويعمل بمهنة محاسب ، و"عيد. م. ع" ويعمل بمهنة نجار ، و"ناجي .ح .م" ويعمل بمهنة فورمان ، وجميعهم يعملون لدى شركات مقاولات.

وقال الملحق العمالي، إنه تمت الاستجابة وتم حل مشكلة هؤلاء العمال صدرت لهم تصاريح العودة حتى يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم فى دولة قطر، وقد تسلم العمال تصاريح العودة الخاصة بهم.



وفي إطار تعليمات الوزير بمتابعة أحوال العمالة المصرية الوافدة والعمل على حل مشكلاتهم، وفي ضوء الشكوى الواردة لمكتب التمثيل العمالي بالدوحة من خلال الواتس آب لأحد العمال المصريين الذي غادر دولة قطر لقضاء إجازته في مصر قبل ٢٩/١١/٢٠٢٠ ولكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح العودة الاستثنائي اللازم للعودة إلى قطر بالرغم من قيام جهة عمله بتقديم طلب إصدار تصريح العودة المطلوب.

كما تم حل مشكلة المواطن "هيثم . م. ع" ويعمل في مركز الرخام والجرانيت بمهنة بائع، بالاستجابة بإصدار تصريح العودة إلى عمله في دولة قطر.