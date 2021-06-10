منحة الـ500 جنيه.. أول رد رسمي على صرف منحة العمالة غير المنتظمة مجددًا

كتب- يوسف عفيفي:

رد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، على شكوى بعض المواطنين بشأن اتصال أشخاص مجهولة عليهم عبر "واتس آب" لطلب بياناتهم الشخصية لتحديثها استعدادًا لصرف منحة الـ500 جنيه من جديد.

وأوضح سعدالدين في تصريح أدلى به لـ"مصراوي" قائلًا: "ده شغل أونطة ولا ضرر على المواطنين -(العمالة غير المنتظمة)- وعلى الجميع الحذر من إرسال بياناتهم لأي مجهول يطلبها".

جاء ذلك عقب انتشار شائعة روجتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتصال أشخاص مجهولة على بعض المواطنين لطلب بياناتهم الشخصية لتحديثها لصرف المنح لمن يرسل بياناته على خدمة الـ"واتس آب".

وكانت وزارة القوى العاملة، نفت ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، مؤكدة عدم وجود أي مبادرات لهذه الفئة من العمالة، وأن الروابط التي تطرح من خلالها هذه الأكاذيب مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وخصصت وزارتا الاتصالات والقوى العاملة، رقم الخط الساخن 142، وتليفون رقم (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وأهابت وزارة القوى العاملة، بالعمالة غير المنتظمة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة على أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفي كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.