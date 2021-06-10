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​برلماني يطالب بالانتهاء من تطعيم مراقبي الثانوية بلقاح كورونا قبل الامتحانات

10:51 م الخميس 10 يونيو 2021
​برلماني يطالب بالانتهاء من تطعيم مراقبي الثانوية بلقاح كورونا قبل الامتحانات

النائب محمد عبدالله زين الدين

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة رفع درجة الاستعداد في القطاع الطبي أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تجري الشهر المقبل، لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث، بالتعامل السريع معها، وإعداد أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات.

وأكد زين الدين في تصريح له اليوم الخميس، ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع مراقبي الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا قبل بدء الامتحانات في 10 يوليو المقبل، مشيرًا إلى تلقي هؤلاء المراقبين للقاح يمثل أولوية قصوى الآن، حيث سيحد من انتشار العدوى وتداعياتها وآثارها.

كما شدد عضو مجلس النواب، على أهمية تواجد سيارات إسعاف بالقرب من المدارس المعدة للامتحانات ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة لها، وكذلك تواجد فرق طبية باستمرار داخل تلك المدارس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والمراقبين أولا بأول.

وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أيضا على حسن اختيار مقار الامتحانات بحيث تكون جيدة التهوية مع مراجعة البنية التكنولوجية بها، لاسيما وأن الامتحانات ستجري بالنظام الإليكتروني، مطالبا بالاستعداد لحل أي أزمة فنية قد تحدث أثناء الامتحانات.

النائب محمد عبدالله زين الدين مجلس النواب لقاح كورونا تطعيم مراقبي الثانوية فيروس كورونا

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