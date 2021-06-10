هلال "ذو القعدة" يزين سماء مصر والوطن العربي ليلة الجمعة

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد هلال شهر ذي القعدة بعد غروب الشمس يوم الجمعة 11 يونيو 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بالعين المجردة بالأفق الغربي بسماء مصر والوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنه باليوم السابق، وأصبح مرتفعاً في السماء، وهؤ منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الراصد سيلاحظ بالعين المجردة خلال بضعة ليال أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار اليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

وأشارت إلى أن القمر و صل منزلة الاقتران يوم الخميس 29 شوال 1442 الموافق 10 يونيو 2021 عند الساعة 01:52 بعد الظهر ( 10:52 صباحا بتوقيت غرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها بالتزامن مع كسوف حلقي للشمس لم يكن مشاهد بالوطن العربي.

وتابعت: وبمراقبة القمر يوما بعد يوم سيلاحظ أن اضاءته تزداد ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة اطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لطور التربيع الأول .

ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج اثناء دورانه حول الأرض.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.