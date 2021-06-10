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رئيس "الأسقفية" يستقبل مسئول خدمة البحارة وعائلاتهم بموانئ الشرق الأوسط

09:05 م الخميس 10 يونيو 2021
رئيس "الأسقفية" يستقبل مسئول خدمة البحارة وعائلاتهم بموانئ الشرق الأوسط

جانب من الاستقبال

(مصراوي):

التقى اليوم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية رائد طشطوش مسئول خدمة البحارة في مدينة العقبة الأردنية، حيث هنأ المطران سامي على توليه منصبه ودار الحوار بينهما عن آخر مستجدات خدمة البحارة في مصر والتي تجري بالشراكة مع الكنائس الأسقفية في بورسعيد والإسكندرية والسويس.

ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم الخميس إن خدمة البحارة تعمل بالشراكة مع الكنيسة الأسقفية وكنن (منصب كنسي) اندي باورمان مسئول خدمة البحارة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا إذ تقام أنشطة الخدمة فى مناطق الإسكندرية بقيادة القس ديفيد عزيز مسئول كنائس الإسكندرية والقس هاني شنودة مسئول كنائس قناة السويس.

وبدأت خدمة البحارة عام 1836على يد القس جون آشلي وفي عام 1856 أرسلت الخدمة أول قساوسة لهم إلى الشرق الأوسط في عام 1886 عندما وصل أربعة شبان إلى الموانئ المزدهرة في لارنكا وعدن وبورسعيد والبصرة.

تسعى الخدمة لتلبية احتياجات جميع البحارة وعائلاتهم بغض النظر عن العقيدة أو الخلفية الثقافية وتتمثل مهمتها ببساطة في الاهتمام بأهم عنصر في الملاحة البحرية وهي الأفراد العاملة بالبحر إذ تعمل الخدمة في 200 ميناء و50 دولة حول العالم.

سامى فوزى موانئ الشرق الأوسط الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية رائد طشطوش

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