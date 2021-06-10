برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن أزمة شركة مياه الوادي

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم استلام 600 مواطن من أبناء محافظة الوادي الجديد لعملهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد منذ عام 2018 وحتى تاريخه.

وقالت "مدني" في طلبها، إن 600 مواطن من أبناء محافظة الوادي الجديد اجتازوا اختبارات مسابقة رقم (1) لسنة 2017، لشغل بعض الوظائف وبالرغم من تم قبولهم إلا أن الشركة رفضت تسليمهم عملهم، و الاكتفاء بتسليم أبناء مركز الخارجة فقط دون باقي مراكز المحافظة وهو الأمر الذي أدى إلى تضرر العديد منهم نظرًا لتأهبهم لاستلام عملهم فور إعلان النتيجة وترك العديد منهم عملهم ومصدر رزقهم، ومنهم من كان يعمل خارج البلاد وأنهى عمله.

وذكرت مدني أن الشركة عللت رفضها بعدم الانتهاء من ضم أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد إلى الشركة، بالرغم من انتهاء اللجان النوعية المشكلة من الشركة من حصر هذه الأصول وارسال تقريرها إلى الشركة بتاريخ 6/12/2020 إلا أن هناك تراخي وتباطؤ في نقل الأصول يتحمل تبعاتها 600 مواطن.