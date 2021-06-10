Masrawy logo white

78 طابقًا والأعلى في القارة.. أحدث تصوير للبرج الأيقوني بـ"العاصمة الإدارية الجديدة"

08:41 م الخميس 10 يونيو 2021
78 طابقًا والأعلى في القارة.. أحدث تصوير للبرج الأيقوني بـ"العاصمة الإدارية الجديدة"

البرج الأيقوني

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس الاستشاري حسام البري، المدير الفني لمشروع البرج الأيقوني وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البرج الأيقوني سيكون ارتفاعه 385 مترًا بـ78 طابقًا، وسيكون الأطول على مستوى أفريقيا.

وأضاف البري، خلال حلقة خاصة لبرنامج "الحياة اليوم" من أعلى البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة مكون من 20 برجًا منها أبراج إدارية وسكنية وفنادق.

وأكد المدير الفني لمشروع البرج الأيقوني، أن هذا البرج تم تصميمه وفقًا لمعايير على مستوى عالٍ، وخاصة أن واجهة البرج ستكون من نوع معين من الزجاج.

وأوضح أن باقي الأبراج المجاورة للبرج الأيقوني ستكون في حدود من 200 متر، وحتى 100 متر فقط، فيما سيكون البرج الأيقوني أعلاها، لافتًا إلى أن كل برج من الجاري إنشاؤها سيكون محتويًا على 3 بدروم ومناطق خاصة بالخدمات وأخرى للسيارات.

وأشار إلى أن جهاز المدينة هو من سيعمل على متابعة وإصلاح أي عطل قد يحدث مستقبلا، لافتًا إلى أن الحي سيشهد عددًا من المراحل لحين الانتهاء منه وإنجاز كافة المساحات فيه.

البرج الأيقوني العاصمة الإدارية الجديدة مشروع البرج الأيقوني حي المال

الخبر التالى:

ننشر أسماء الفائزين في مسابقة "مسرح يجدد الحياة"

كورونا.. لحظة بلحظة

773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصطفى محمد يقود المنتخب الأولمبي للفوز بثنائية أمام جنوب أفريقيا وديًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا