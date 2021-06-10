78 طابقًا والأعلى في القارة.. أحدث تصوير للبرج الأيقوني بـ"العاصمة الإدارية الجديدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس الاستشاري حسام البري، المدير الفني لمشروع البرج الأيقوني وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البرج الأيقوني سيكون ارتفاعه 385 مترًا بـ78 طابقًا، وسيكون الأطول على مستوى أفريقيا.

وأضاف البري، خلال حلقة خاصة لبرنامج "الحياة اليوم" من أعلى البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة مكون من 20 برجًا منها أبراج إدارية وسكنية وفنادق.

وأكد المدير الفني لمشروع البرج الأيقوني، أن هذا البرج تم تصميمه وفقًا لمعايير على مستوى عالٍ، وخاصة أن واجهة البرج ستكون من نوع معين من الزجاج.

وأوضح أن باقي الأبراج المجاورة للبرج الأيقوني ستكون في حدود من 200 متر، وحتى 100 متر فقط، فيما سيكون البرج الأيقوني أعلاها، لافتًا إلى أن كل برج من الجاري إنشاؤها سيكون محتويًا على 3 بدروم ومناطق خاصة بالخدمات وأخرى للسيارات.

وأشار إلى أن جهاز المدينة هو من سيعمل على متابعة وإصلاح أي عطل قد يحدث مستقبلا، لافتًا إلى أن الحي سيشهد عددًا من المراحل لحين الانتهاء منه وإنجاز كافة المساحات فيه.