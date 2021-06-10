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انطلاق فاعليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون في 23 يونيو من الشهر الجاري

08:31 م الخميس 10 يونيو 2021
انطلاق فاعليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون في 23 يونيو من الشهر الجاري

كرنفال الغردقة الدولي

(مصراوي):

أعلن الفنان التشكيلي ومؤسس فاعليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون، محمد حميدة، استضافة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لفعاليات الكرنفال في دورته الرابعة خلال الفترة من 23 من الشهر الجاري إلى مطلع الشهر المقبل بالممشى السياحي بالغردقة بمشاركة 50 فنانًا من 15 دولة أجنبية.

وأضاف حميدة في بيان اليوم الخميس، أن الكرنفال يشارك فيه عدد من مشاهير الفن التشكيلي في مصر و15 دولة أجنبية من بينها ألمانيا وإيطاليا وألبانيا والسعودية وسوريا وأوكرانيا ومقدونيا والأردن وبلجيكا ودول أخرى، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين من أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة في روسيا.

وأوضح أن الدورة الرابعة من فعاليات الكرنفال ستشهد فعاليات متعددة تزامنًا مع عودة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وبعد تطعيم %100 من العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف حميدة أن برنامج فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون سيضم ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة بمنطقة الممشى السياحي كما تضم الفعاليات أيضًا فعالية "الغردقة في عيون الفنانين والمقيمين" حيث يشهد هذا اليوم الرسم على المجسمات بجانب ورش الأطفال.

وأشار حميدة إلى أن إقامة فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان تأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، منوهًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية وتختتم الفعاليات بحفل ختام يعرض فيه الأعمال الفنية والمجسمات التي أنجزت في ورش العمل خلال الكرنفال.

كرنفال الغردقة الدولي للفنون محمد حميدة البحر الأحمر الممشى السياحي الأكاديميات الفنية الفن التشكيلي فيروس كورونا

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