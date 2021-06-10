أمين "الأعلى للآثار" يتابع مستجدات أعمال التجهيزات الأثرية لمشروعي مركب خوفو

(مصراوي):

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروعي مركب خوفو الأولى والثانية بمنطقة أهرامات الجيزة؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال التجهيزات الأثرية والتي تتم بالتنسيق بين المجلس والمتحف المصري الكبير، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات العلمية من حيث الترميم الأولي والتغليف.

كما تفقد آخر تطورات مراحل مشروع استخراج وترميم مركب خوفو الثانية، حيث انتهى فريق العمل من استخراج جميع القطع الخشبية من داخل الحفرة الخاصة بها والتي بلغ عددها حوالي 1700 قطعة خشبية.

شهد الجولة الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، وأشرف محيي الدين مدير منطقة أثار الهرم، ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام.