ضبط سجائر إلكترونية محشوة "ماريجوانا" مع راكب قادم من قطر في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا حاول تهريب كمية من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا المخدر، أخفاها داخل جيوب سحرية في حقائبه فور وصوله من دولة قطر، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، اشتبه عبدالسلام عادل رئيس القسم بالجمارك في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة مصطفى الصاوي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات داخل الحقائب، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد نسيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 26 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخل عدد منها سائل الماريجوانا المخدر.

أمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة للتحقيق.

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