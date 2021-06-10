مكافأة لمرة واحدة.. القوى العاملة تنجح في حل مشكلة أسرة مصري توفي بإيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب زوجة المواطن المرحوم "الشحات. م. م" المتوفي بإيطاليا في 3 أبريل 2020 ومساعدتها في معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار في إلى أنه تم الفور التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، وبحث الملف التأميني للمواطن المتوفي، وأظهر البحث أن حرم المرحوم ونجليها الأطفال لا يستحقون معاشاً لعدم التزام زوجها المتوفي بسداد الأقساط المطلوبة خصوصا في آخر خمس سنوات.

وأوضح الملحق العمالي، أنه نظرا لأن المتوفي مؤمن عليه بعد عام 1996 فأسرته تستحق مكافأة تدفع لمرة واحدة.

وتواصل المكتب بناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع المواطنة "سامية. أ. ح" من محافظة الشرقية زوجة المرحوم "الشحات. م. م" وإرشادها بالمستندات المطلوبة وعمل تفويض وذلك لصرف المكافأة.

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