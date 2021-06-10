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يبدأ السبت المقبل.. إغلاق كوبري العبور بالجيزة لمدة 15 يوما في الاتجاهين

03:27 م الخميس 10 يونيو 2021
يبدأ السبت المقبل.. إغلاق كوبري العبور بالجيزة لمدة 15 يوما في الاتجاهين

أرشيفية


كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بإغلاق كوبري العبور -جهينة سابقا- في الاتجاهين بالتناوب لمدة 15 يوما.

وبحسب بيان للمحافظة، يأتي ذلك بسبب إصلاح الفواصل العرضية التالفة بالكوبري؛ لتفادي التكدسات المرورية.

يبدأ الإغلاق من الساعة 12 صباح السبت المقبل، وحتى السادسة صباح يوم الأحد 27 يونيو الجاري، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة؛ لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، والطواحين الضوئية، والحواجز الفوسفورية، بمحيط الأعمال؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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