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مدبولي يستعرض تقريرا بشأن توفير بروتوكولات علاج كورونا خلال مايو

02:05 م الخميس 10 يونيو 2021
مدبولي يستعرض تقريرا بشأن توفير بروتوكولات علاج كورونا خلال مايو

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر مايو 2021.

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتمت الإشارة إلى أن الكميات التي تم ضخها بالسوق المحلي من قبل مختلف الشركات خلال شهر مايو الماضي كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 1.945.008 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و509.378 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و 4.577.860 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و518.592 زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.509.490 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.021.225 شريط من "فيتامين سي" أقراص.​

مصطفى مدبولي فيروس كورونا مجلس الوزراء المستحضرات الدوائية علاج فيروس كورونا

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