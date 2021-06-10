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بعد اعتمادها.. ننشر رابط الحصول على نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات

01:51 م الخميس 10 يونيو 2021
بعد اعتمادها.. ننشر رابط الحصول على نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2020/2021.

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط:اضغط هنا

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 70.38%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1276 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 37.68%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1542 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 43.29%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1439 طالبًا وطالبة.​

أحمد الطيب شهادات القراءات شيخ الأزهر الشريف محمد الضويني

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