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من شمال البلاد للقاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

01:47 م الخميس 10 يونيو 2021
من شمال البلاد للقاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من الجمعة 11 يونيو تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه بالنسبة لحالة الطقس ليلا يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 22، والوجه البحري والعظمى 35 درجة والصغرى 21، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28.​

درجات الحرارة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حركة الرياح

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