هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن تعارض أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

علقت هيئة الدواء المصرية، على الأنباء المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعارض استخدام بعض الأدوية مع لقاحات فيروس كورونا، ومنها ما تم تداوله مؤخرا من شائعات حول خطورة استخدام أدوية التخدير – ومنها أدوية التخدير الموضعي التي تستخدم في جراحات الأسنان – مع لقاحات فيروس كورونا، وأن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية عدم صحة تلك الأخبار، وأنه بالبحث في المصادر العلمية المعتمدة تبيّن أنه لا يوجد دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخديرمع لقاحات فيروس كورونا.

وأهابت الهيئة في بيان اليوم، بجموع المواطنين بضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.

وحذرت من الانسياق وراء الشائعات فيما يخص التعامل مع الأدوية؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة، وتناشدهم بالرجوع للجهات الرسمية. ​