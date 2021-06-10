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غدا.. مصر للطيران تسير 57 رحلة دولية لنقل 5 آلاف راكب

01:03 م الخميس 10 يونيو 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 57 رحلة دولية لنقل 5 آلاف راكب

مصر للطيران تسير 61 رحلة دولية لنقل 5 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 61 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من (لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، دبي، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، أبوجا، ميونيخ، بيروت، عمّان، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، بودابيست، البحرين، الخرطوم)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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