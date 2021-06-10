الدعم التمويني.. تفاصيل إضافة 3 ملايين مولود وبطاقات الفئات الأكثر احتياجا



كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما تم إنجازه في مصر خلال الـ 7 أعوام الأخيرة في كل المجالات لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى التطور في قطاعات الكهرباء والطرق والكباري البنية الأساسية والإسكان.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات إعلامية، إضافة المواليد على بطاقات التموين في الموازنة الجديدة، موضحًا أنه يتوقع إضافة حوالي 3 ملايين مولود على البطاقات.

وقال وزير التموين، إن أزمة فيروس كورونا كانت السبب في تأخر إضافة المواليد الجدد، موضحا أن الدولة لا تتأخر في استخراج البطاقات للمواطنين الأكثر احتياجًا ولا تنسى أبناءها.

وحول توقيت انتقال ديوان الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قال إنه لم يتم إصدار قرار رسمي حتى الآن، لكن لو حدث سيتم الانتقال في الربع الأخير من العام الجاري، منوهًا بأن هناك خلية نحل تعمل حاليًا لرفع كفاءة الخدمة بالوزارة لكي يتم تقديم خدمة متميزة للمواطن، كما أنه تم تحويل العمل بالوزارة إلى النظام الرقمي.

وأعلن وزير التموين، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي بأكثر من 85% من السكر، وخلال العام القادم سيكون لديها اكتفاء ذاتي كامل، موضحا أن ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتم إنجازه في أي فترة سابقة،

وبشأن القدرة التخزينية لصوامع القمح، أوضح وزير التموين أنه في عام 2014 كان حجم التخزين للقمح 1.4 مليون طن قبل أن يرتفع حاليًا إلى 3.4 مليون طن قدرة تخزينية في الصوامع خلال السبع سنوات، مضيفًا أن الصوامع تحمي القمح من التسوس والقوارض، كما أن هناك 10 ملايين طن من القمح يتم استهلاكها سنويًا.

وحول سعر القمح التي تستورده مصر، قال المصيلحي إن سعر طن القمح يصل حوالي 287 دولارا، وتأخذ الدولة حوالي 3.5 مليون طن محلي وتستورد حوالي 9 ملايين طن من الخارج بحوالي 36 مليار دولار.

وتابع: هدفنا تقليل هذا الرقم الضخم، واشترينا العام الحالي من المزارعين بـ 725 جنيها للأردب والطن 6.6 أردب، واشترينا من المزارعين حتى الآن بحوالي 15 مليار جنيه.



وواصل: هناك خطة لإنشاء صوامع قمح في توشكى بعد زراعة مليون فدان قمح خلال ثلاث سنوات لإنتاج 3 ملايين طن، مشيرًا إلى أن التموين حصلت على محصول من توشكى قدره 250 ألف طن قمح.

وأكد الوزير، على أن الفاقد في الصوامع الترابية للقمح كان يصل إلى 15% ما يعني إهدار 5 مليارات جنيه، ومع إنشاء الصوامع المتطورة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لا يوجد فاقد.

وأضاف: "لدينا قدرة طحن تكفي احتياجاتنا وندرس التصدير لدولتي ليبيا والعراق"، مشيرًا إلى أن المساحات الزراعية تحقق وفرة زراعية جيدة للمحاصيل، ولدينا اكتفاء ذاتي من البطاطس.

وحول رغيف الخبز، أكد وزير التموين أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 53 مليار جنيهًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة ستة أشهر ونصف، فيما يستفيد حوالي 71 مليون مواطن من الخبز على بطاقة التموين.

ونفى وزير التموين ارتفاع أسعار اللحوم في منافذ التموين، مؤكدًا أنها مستقرة عند 65 جنيهًا لكيلو للحوم المجمدة و85 جنيهًا للحوم الطازجة، وفيما يتعلق بالدواجن، شدد على مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 97% وسعر الكيلو أقل من 28 جنيهًا.

وأوضح المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف لتوفير 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى المبارك، كما أنه ستتاح نفس الكمية في المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى توفير الخراف الحية المستوردة أو المذبوحة والتي يتم دراسة ثمنها حاليًا.

وكشف وزير التموين عن رفع الحد الأدنى لراتب الموظف إلى 2400 جنيه بداية من أول يوليو المقبل حتى يتسنى له الحصول على بطاقات التموين الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم استخراج بطاقة تموين للفئات الأكثر احتياجًا.