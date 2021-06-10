مدبولي يتابع جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجالات تعميق التصنيع المحلي

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة موقف المشروعات المنفذة من قبل الهيئة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والمصانع المتخصصة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية العمل على توطين صناعة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر، وكذا كل ما يخص احتياجات قطاع المرافق، من طلمبات، وعدادات، مواسير، وخلافه، إضافة إلى توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهذه الملفات، ويضعها على أجندة الأولويات.

واستعرض الفريق عبدالمنعم التراس، في مستهل اللقاء، جهود مساهمة الهيئة في مجالات تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، تحقيقًا للرؤية المستقبلية للدولة، موضحًا أن المجهودات تضمنت العمل على توطين تكنولوجيا معالجة المياه سواء ما يتعلق بمياه الصرف الصحي، أو تنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، وكذا المجهودات الخاصة بملف التحول الرقمي، وتطوير خطوط الإنتاج وتحديث الماكينات لعدد من القطاعات الصناعية، إلى جانب جهود التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة، وبديل للوقود التقليدي، فضلاً عن المشاركة في جهود التصدي لفيروس كورونا، والمشاركة في المشروعات الجديدة والقومية.

وأشار الفريق التراس، إلى موقف عدد من المشروعات، موضحًا أن من بين تلك المشروعات، التي تم الانتهاء من تنفيذها، مصنع 30 يونيو لمواسير البولي إيثلين (مياه /غاز طبيعي)، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 200 مليون جنيه، وينتج 26400 طن/سنوياً، ويساهم بنسبة 40% في السوق المحلي، إلى جانب إقامة خطوط لتصنيع الكمامات الطبية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف كمامة/يوم، باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليون دولار.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن من المشروعات التي تم الانتهاء منها، مشروع إنتاج عدادات الكهرباء الذكية، ويصل طاقته الإنتاجية إلى 240 ألف عداد / سنويا، وبنسبة مكون محلي وصل إلى 50%، لافتاً إلى أنه تم إنتاج 350 ألف عداد أحادي الوجه لشركتي القناة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إنتاج 10 آلاف عداد ثلاثي الأوجه لشركة جنوب القاهرة، وحوالي 77 ألف عداد (وحدات توصيل / فصل التيار عن أعمدة إنارة الشوارع).

وأشار الفريق عبدالمنعم التراس، إلى مشروع إنتاج التابلت واللاب توب، حيث تم الانتهاء من تركيب عدد 2 خط لإنتاج التابلت واللاب توب والتليفون المحمول، وبدء التشغيل التجريبي وتدريب فنيي المصنع على الإنتاج الكمي، موضحاً أنه من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية له لـ 300 ألف جهاز/ سنة.

وحول خط إنتاج الكاميرات بالتعاون مع شركة "هني ويل" الأمريكية، أشار الفريق التراس إلى أنه تم اعتماد خط الإنتاج من لجنة الرصد المرئي خلال منتصف العام الماضي، وتصل الطاقة الإنتاجية للخط إلى 30 ألف كاميرا/ سنة منتج "هني ويل"، و300 ألف كاميرا/ سنة للمنتجات الأخرى، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 ألف دولار.

​

وتناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال اللقاء، مشروع تطوير مصنع سيماف، شارحا ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في هذا الصدد لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج به، وكذا ما يتعلق بتطوير قدرات التصميم، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المصنع، وذلك بما يضمن جودة الإنتاج طبقاً للمواصفات العالمية، مؤكداً في هذا الصدد على أنه رغم حجم أعمال التطوير المتكامل للمصنع لم يتم إيقاف خطط الإنتاج ويتم تنفيذ العقود طبقاً لتوقيتاتها، ومنها تأهيل ورفع كفاءة 200 عربة ركاب، وتصنيع وتوريد 60 عربة توليد قوى، وتصنيع وتوريد 75 عربة نقل غلال، وكذا تصنيع وتوريد 10 قطارات مترو أنفاق بإجمالي 80 عربة.

وتطرق رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال اللقاء، إلى الموقف التنفيذي للشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، مشيراً إلى أن خط إنتاج أجهزة التنفس الصناعي يُعد واحداً من المشروعات القائمة، وذلك بهدف توفير أجهزة تنفس صناعي بمختلف طرازاتها محلية الصنع ذات جودة عالية، وبسعر مناسب لسد الطلب المتزايد على تلك الأجهزة محلياً وعالمياً في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مضيفاً: تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها إقامة مصنع الشرائح والمسامير لجراحات العظام، وكذا مصنع المفاصل الصناعية، ومصنع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل، منوهاً فى هذا الصدد إلى عدد من المشروعات الجاري دراستها للبدء في إقامتها.

وتناول الفريق التراس موقف إنشاء الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، وكذا إنشاء خط تصنيع طلمبات المياه، موضحاً أنه تم إنتاج الطلمبات الرأسية بأنواعها وبقدرات تصل إلى 500 ل/ ث، والرفع حتى 60 م، وتم اعتمادها من الجهات المختصة بنسبة تصنيع محلي 80%، مشيراً إلى أنه مخطط تصنيع الطلمبات الغاطسة بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وطلمبات مياه الشرب في منتصف العام القادم، منوهاً إلى الموقف الخاص بمشروع تصنيع الشاشات التفاعلية، تلبية لاحتياجات وزارة التربية والتعليم، والذي من المقرر له أن ينتج 100 ألف شاشة/ سنة.

ونوه رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال اللقاء بعدد من المشروعات التي تعكف الهيئة على دراستها خلال هذه الفترة، ومنها ما يتعلق بالصيانة العميقة والعمرات للمحركات والتوربينات، وأوجه التعاون مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مشيراً كذلك إلى الموقف التنفيذي وما تم من إجراءات وخطوات تتعلق بمشروع إنشاء مصنع لأغشية محطات تحلية مياه البحر، في إطار العمل على توطين صناعة الأغشية الخاصة بتحلية مياه البحر، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، حيث من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 30 ألف غشاء سنوياً باستثمارات تقدر بـ 95 مليون دولار.

كما تناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع الموقف الخاص بمشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج الصلب المقاوم للصدأ، وذلك بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، بهدف تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، هذا فضلاً عن مشروع تصنيع سيارة ميكروباص تويوتا هايس 14 راكبا (محرك بنزين/ غاز طبيعي)، للمشاركة في مبادرة الدولة لإحلال السيارات القديمة، وإقامة مصنع لإطارات المركبات.