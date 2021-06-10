السبت.. البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

يدشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت المقبل، كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية.

وقال القمص ابرام اميل، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن البابا يترأس قداس تدشين الكنيسة بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس الكنيسة "اليوبيل الذهبي".

ووفقا للكنيسة سيجري الالتزام الكامل خلال قداس التدشين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

كانت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر، شهدت حادث تفجير مطلع عام 2011 في احتفالات رأس السنة.