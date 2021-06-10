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الحكومة تكشف حقيقة استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن

12:13 م الخميس 10 يونيو 2021
الحكومة تكشف حقيقة استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر.

وقال المركز، في بيان، الخميس: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة والهيئة، على أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر، وشددتا على أن كافة الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

وأشارتا إلى شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلوماتٍ لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

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المضادات الحيوية مزارع الدواجن الشائعات مجلس الوزراء

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