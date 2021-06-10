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بالصور.. افتتاح منفذ جديد لوزارة الزراعة في حدائق أكتوبر

12:09 م الخميس 10 يونيو 2021
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كتب- أحمد مسعد:

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الزراعات المحمية، اليوم الخميس، منفذا جديدا بمدينة حدائق أكتوبر.

جاء ذلك بحضور رئيس جهاز المدينة وبعض قيادات الوزارة، والمهندس أحمد فتحي مدير المنافذ بوزارة الزراعة.

وقال أحمد فتحي، مدير منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة ستقوم بالتوسع في مناطق أخرى لهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأعباء على المواطنين، مشيراً إلى أن تلك المنافذ تهدف لخدمة المواطنين.

وأضاف مدير المنافذ، أن القطاع يتلقى الدعم الكامل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتوسع في مناطق عدة تابعة للجهاز الحدائق لبعد الوحدات السكنية عن الخدمات، وحرص الوزارة على استقرار المواطنين في المناطق الجديدة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الزراعات المحمية وزارة الزراعة أحمد فتحي

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